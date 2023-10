Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag tiefer

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 325,90 USD.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 325,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 40.102 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,54 Prozent. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 34,51 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 384,43 USD.

Am 25.07.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56.189,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 51.865,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 10,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

