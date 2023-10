Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagvormittag mit Einbußen

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 308,50 EUR ab.

Die Microsoft-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,1 Prozent auf 308,50 EUR nach. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 308,00 EUR ab. Bei 309,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.399 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 326,90 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 5,63 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 32,41 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 384,43 USD an.

Microsoft gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 10,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

