Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 361,65 USD.

Die Microsoft-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 361,65 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 361,63 USD. Mit einem Wert von 362,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.832.834 Microsoft-Aktien.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 219,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,35 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 397,63 USD an.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent auf 56.517,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,24 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

