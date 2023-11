Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 339,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 339,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 340,40 EUR. Bei 339,50 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.614 Stück gehandelt.

Bei 340,70 EUR markierte der Titel am 08.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 0,29 Prozent niedriger. Bei 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 62,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 397,63 USD.

Am 24.10.2023 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent auf 56.517,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,24 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Verluste in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Mittwochmittag im Minus