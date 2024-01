Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 344,20 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 09:22 Uhr 0,2 Prozent. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 344,75 EUR an. Bei 343,85 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.192 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,95 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 1,96 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,60 EUR. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 63,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 403,88 USD angegeben.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.517,00 USD – ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 50.122,00 USD erwirtschaftet hatte.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,23 USD je Aktie.

