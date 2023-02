Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Microsoft-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 244,95 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 241,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,25 EUR. Zuletzt wechselten 52.847 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 289,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,75 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 17,34 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 297,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.01.2023. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.747,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 51.728,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,35 USD je Aktie.

