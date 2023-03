Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Vormittag ab

Um 09:20 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 237,75 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 237,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 237,35 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.430 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 289,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 14,03 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 297,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.01.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 52.747,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,30 USD fest.

