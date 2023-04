Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Microsoft 267,20 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Microsoft-Aktie um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 291,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 20.748 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2022 bei 301,12 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,22 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 36,54 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 300,13 USD.

Microsoft ließ sich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,97 Prozent auf 52.747,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 27.04.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

