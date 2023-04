Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Microsoft 267,20 EUR

Um 21:59 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 266,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 267,45 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 259,60 EUR. Bisher wurden heute 45.228 Microsoft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 289,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 7,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,01 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 300,13 USD an.

Am 24.01.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52.747,00 USD umgesetzt, gegenüber 51.728,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,31 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

