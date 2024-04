Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 421,19 USD nach.

Die Microsoft-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 421,19 USD abwärts. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 420,35 USD. Bei 422,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 741.946 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 430,81 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2023 auf bis zu 275,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 52,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 2,72 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.01.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52.747,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62.020,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

