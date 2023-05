Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Microsoft 282,45 EUR

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 310,90 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 311,24 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 308,85 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 5.824.526 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 311,97 USD erreichte der Titel am 06.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 0,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,13 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.857,00 USD – ein Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 49.360,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,61 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

