Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit Verlusten

Die Microsoft-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,1 Prozent auf 279,75 EUR nach. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 279,45 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 280,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.895 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 3,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 25,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 320,13 USD.

Microsoft gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,45 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.857,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 49.360,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 27.07.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

