Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,7 Prozent auf 331,37 USD ab.

Um 16:08 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 331,37 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 329,24 USD. Bei 334,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 8.214.542 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 351,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 35,59 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 350,75 USD je Microsoft-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.857,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 49.360,00 USD ausgewiesen worden waren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,62 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

