Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Montagvormittag tiefer

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 305,85 EUR abwärts.

Um 09:21 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 305,85 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 305,10 EUR. Bei 306,70 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.245 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 320,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 208,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 31,83 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 350,75 USD.

Am 25.04.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 52.857,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

