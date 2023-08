Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag stärker

Kurs der Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 324,85 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:01 Uhr 0,8 Prozent auf 324,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 25.337 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (366,78 USD) erklomm das Papier am 19.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,30 Prozent.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 377,29 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 25.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,03 USD je Aktie belaufen.

