Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag freundlich

Microsoft im Blick

Die Aktie von Microsoft zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 294,50 EUR zu.

Das Papier von Microsoft konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 294,50 EUR. Bei 295,50 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 295,15 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 4.975 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,90 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 41,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 377,29 USD.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.865,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,03 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

AMD-Aktie an der NASDAQ mit starkem Lauf: Neuer Stern am KI-Himmel - sind die Erwartungen an AMD zu hoch?

Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben

Sony-Aktie: Doppelstreik in Hollywood lässt Sony vorsichtiger werden