Aktie im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag nahezu unbewegt

10.09.25 16:11 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Mit einem Kurs von 498,75 USD zeigte sich die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
427,00 EUR 1,20 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Microsoft-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 498,75 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 503,20 USD zu. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 496,90 USD nach. Bei 502,98 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.351.461 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 11,28 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 44,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,49 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 606,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 USD gegenüber 2,95 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 76,44 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,73 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 28.10.2025 gerechnet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

