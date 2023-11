Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 364,16 USD zu.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 364,16 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 364,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 361,49 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.947.021 Stück gehandelt.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 219,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 66,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 397,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.10.2023. In Sachen EPS wurden 2,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,35 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.517,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Warum sich Apple beim Mega-Thema KI noch zurückhält - und was bevorstehen könnte

Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Verluste in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag