Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 338,60 EUR.

Das Papier von Microsoft konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 338,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 338,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 338,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.089 Microsoft-Aktien.

Am 08.11.2023 markierte das Papier bei 340,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 0,62 Prozent wieder erreichen. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 38,42 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 397,63 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 56.517,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,24 USD je Aktie aus.

