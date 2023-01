Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 212,75 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 212,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 212,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.348 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (289,60 EUR) erklomm das Papier am 16.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 208,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 1,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 304,50 USD.

Am 25.10.2022 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50.122,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.317,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 24.01.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

