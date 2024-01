Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 384,07 USD zu.

Um 16:08 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 384,07 USD. Bei 390,68 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 385,99 USD. Bisher wurden heute 7.287.463 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 390,68 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.01.2023 bei 230,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 39,94 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 403,88 USD.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 56.517,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,76 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,23 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

