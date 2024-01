Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 350,85 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 350,85 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 350,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 350,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.705 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 350,95 EUR erreichte der Titel am 29.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Am 25.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 39,56 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 403,88 USD an.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 56.517,00 USD gegenüber 50.122,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 31.01.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

