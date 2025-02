Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 410,54 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 410,54 USD. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 409,32 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 409,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 521.233 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 468,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 12,34 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 385,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 6,06 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,31 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 505,00 USD an.

Am 29.01.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 3,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,94 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69,63 Mrd. USD im Vergleich zu 62,02 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.04.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 13,15 USD je Aktie aus.

