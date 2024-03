Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 405,08 USD ab.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 405,08 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 58.763 Microsoft-Aktien.

Am 10.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 420,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,89 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 245,75 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 39,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 2,72 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,95 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 440,67 USD aus.

Microsoft ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,32 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.020,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 52.747,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,66 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

