Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 403,65 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 16:06 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 403,65 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 401,26 USD. Bei 403,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.137.569 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2024 bei 420,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 245,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 39,12 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,95 USD, nach 2,72 USD im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Am 30.01.2024 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62.020,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 52.747,00 USD ausgewiesen worden waren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Zahlreiche Zukäufe: In diese US-Aktien investierte die Deutsche Bank im vierten Quartal 2023

US-Aktienmarkt: Einschätzungen über ein potenzielles Blasenrisiko variieren

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer