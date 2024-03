Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Vormittag südwärts

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 404,90 USD ab.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 404,90 USD. Zuletzt wechselten 4.565 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 420,82 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 3,93 Prozent Luft nach oben. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,75 USD ab. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 64,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,72 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.01.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62.020,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

