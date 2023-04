Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Microsoft

Aktien in diesem Artikel Microsoft 258,55 EUR

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 283,73 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 282,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 285,87 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.114.808 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 294,18 USD markierte der Titel am 16.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 213,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 32,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,13 USD je Microsoft-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.01.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.04.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

