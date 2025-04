Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 384,67 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 384,67 USD zu. Bei 386,03 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 380,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 861.924 Microsoft-Aktien.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 468,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,27 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 487,50 USD an.

Microsoft ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,94 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Microsoft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,16 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

TSMC-Aktie schließt deutlich höher: TSMC verbucht sprunghafte Nachfrage

Apple-Aktie deutlich höher: Apple erobert Börsenthron zurück

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren eingebracht