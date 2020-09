Microsoft-Aktie aktuell: Microsoft wird ausgebremst

Werbung

Heute im Fokus

DAX geht kaum verändert ins Wochenende -- VW startet Auslieferung des ID.3 -- Bayer macht Fortschritte im Glyphosat-Prozess -- Wirecard, Deutsche Post, Commerzbank, Tesla im Fokus

Lufthansa bietet älteren Flugbegleitern Abfindungen an. Facebook geht gegen Verbot von Datentransfers in die USA vor. Tiffany erhält OK für Übernahme durch LVMH von Japan und Mexiko. BayWa will neues Ökostrom-Modell. Evonik-Aktie nach Abstufung unter Druck. Oracle profitiert von verstärkter Heimarbeit in Corona-Krise. MAN will bis zu 9.500 Stellen abbauen.