Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 312,85 EUR.

Um 09:19 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 312,85 EUR. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 313,55 EUR an. Bei 313,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.862 Microsoft-Aktien.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 326,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 208,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,35 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 377,29 USD angegeben.

Am 25.07.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 56.189,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.865,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 10,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

