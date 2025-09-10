DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
11.09.25 20:24 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagabend nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Microsoft zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Microsoft-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 499,92 USD.

Die Microsoft-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 499,92 USD. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 503,12 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 497,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 502,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.210.203 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 555,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,02 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 606,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 30.07.2025. In Sachen EPS wurden 3,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 64,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2026 15,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

