Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Mittwochnachmittag ins Plus

Die Aktie von Microsoft zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 330,27 USD.

Das Papier von Microsoft legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 330,27 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 332,59 USD zu. Bei 331,29 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.189.387 Microsoft-Aktien.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 54,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 384,43 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 56.189,00 USD gegenüber 51.865,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,99 USD je Aktie.

