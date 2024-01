Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Freitagmittag nach

Microsoft im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 383,94 USD.

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr um 0,2 Prozent auf 383,94 USD nach. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.537 Stück gehandelt.

Bei 390,68 USD markierte der Titel am 11.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,76 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2023 (230,68 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 403,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 56.517,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 50.122,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,23 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien

Microsoft überholt Apple zeitweise als wertvollstes Unternehmen der Welt

Microsoft-Aktie fester: Microsoft-Beteiligung OpenAI startet GPT Store für angepasste Varianten von ChatGPT