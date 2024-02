Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 420,82 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:04 Uhr bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 420,82 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.006 Stück gehandelt.

Am 09.02.2024 markierte das Papier bei 420,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.03.2023 bei 245,61 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 41,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 2,72 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 440,67 USD angegeben.

Am 30.01.2024 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 62.020,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52.747,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 23.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

