Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Montagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 417,09 USD.

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,8 Prozent auf 417,09 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 416,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 420,60 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.323.634 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 420,82 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 0,89 Prozent zulegen. Am 03.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 245,61 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,72 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 440,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 30.01.2024. In Sachen EPS wurden 2,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,32 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62.020,00 USD umgesetzt, gegenüber 52.747,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 23.04.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,63 USD je Aktie aus.

