Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 406,74 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 12:03 Uhr 0,5 Prozent. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 18.120 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2024 bei 420,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 245,75 USD. Mit Abgaben von 39,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,95 USD, nach 2,72 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 440,67 USD.

Microsoft ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62.020,00 USD im Vergleich zu 52.747,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 23.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite gibt letztendlich nach

S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt schlussendlich nach

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels