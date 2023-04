Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Microsoft 259,10 EUR

Die Microsoft-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 258,75 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 258,55 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,30 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 930 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 289,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 10,68 Prozent zulegen. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 208,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 24,10 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,13 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 24.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 52.747,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 51.728,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Microsoft am 25.04.2023 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

