Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft fällt am Nachmittag

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 307,87 USD. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 307,60 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 310,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 3.526.501 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2023 auf bis zu 313,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 1,67 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,67 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 320,13 USD.

Am 25.04.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52.857,00 USD im Vergleich zu 49.360,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

