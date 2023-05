Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Microsoft 284,55 EUR

Das Papier von Microsoft befand sich um 09:18 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 283,40 EUR ab. Bei 283,10 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 283,80 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 2.095 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,70 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei 208,50 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 320,13 USD an.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.857,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,08 Prozent gesteigert.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

