Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Microsoft 308,20 EUR

1,07% Charts

News

Analysen

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 328,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 21.626 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 338,55 USD. 2,93 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,43 USD ab. Abschläge von 35,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 350,75 USD.

Am 25.04.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 52.857,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49.360,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,62 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie - "Master of Coin" Zach Kirkhorn: So ist Teslas Finanzchef am Erfolg des E-Autobauers beteiligt

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat

Microsoft-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com