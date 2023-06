Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Microsoft 305,50 EUR

Das Papier von Microsoft legte um 09:20 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 305,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 306,10 EUR. Bei 306,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.505 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 350,75 USD.

Microsoft veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,22 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 52.857,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49.360,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

