Microsoft Aktie News: Microsoft gibt am Vormittag ab

Um 12.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 261,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 261,55 EUR. Bei 261,55 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Am 16.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 230,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 13,62 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 354,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,22 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.706,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Microsoft am 21.07.2022 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9,28 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Inflation: Welche Investments Ihr Vermögen retten

Analysten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial

Dieser Dividendenfonds schlägt den S&P 500 dieses Jahr um Längen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com