Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Mittag fester

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 333,14 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 333,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 13.090 Stück.

Bei einem Wert von 351,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,93 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 350,75 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.857,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.360,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NYSE-Wert Microsoft-Aktie leicht im Plus: Kein gerichtliches Stopp für Übernahme von Activision Blizzard - Zweistelliges Kursplus bei Activision

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie im Plus: ver.di ruft am "Prime Day" zu Warnstreiks bei Amazon auf - Klage gegen verschärfte EU-Regulierung

Analystenlieblinge in den Top-Branchen KI und EV: NVIDIA wird seinem Ruf gerecht - Tesla-Aktie nicht