Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Montagmittag Verluste

Um 12:22 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 262,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 260,45 EUR. Bei 262,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.873 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 15,53 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,85 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,25 USD.

Am 26.07.2022 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.865,00 USD – ein Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 46.152,00 USD erwirtschaftet hatte.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 10,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com