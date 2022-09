Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 261,30 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 261,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 508 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 310,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 231,85 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 351,25 USD.

Microsoft ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,23 USD gegenüber 2,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 51.865,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46.152,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,14 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

