Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Donnerstagvormittag ab

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Microsoft-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 311,05 EUR.

Das Papier von Microsoft befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,7 Prozent auf 311,05 EUR ab. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 309,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 312,80 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 8.219 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,90 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 4,85 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 49,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 384,43 USD aus.

Am 25.07.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,69 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 56.189,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51.865,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.10.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.10.2024.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,99 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

