Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft fällt am Nachmittag
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 507,09 USD.
Die Microsoft-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 507,09 USD. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 506,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 509,00 USD. Zuletzt wechselten 544.833 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 8,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 32,00 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,54 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 634,00 USD für die Microsoft-Aktie.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.10.2025. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65,59 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 77,67 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,08 USD je Microsoft-Aktie.
Redaktion finanzen.net
CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Prognose enttäuscht Anleger
Alphabet-Aktie fester: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
