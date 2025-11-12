Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochabend stabil

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 509,16 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 509,16 USD. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 509,71 USD. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 499,17 USD. Bei 509,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 3.277.658 Stück.

Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 8,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 344,83 USD ab. Abschläge von 32,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,54 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 634,00 USD.

Am 29.10.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 77,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,43 Prozent gesteigert.

Am 04.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 16,08 USD je Aktie aus.

