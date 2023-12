Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Microsoft-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 344,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Microsoft-Aktie um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel bei 344,70 EUR. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 345,55 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 344,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 345,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1.554 Stück.

Am 29.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 350,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,81 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 39,51 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 403,88 USD.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,35 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent auf 56.517,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,23 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Gute Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

NVIDIA-Aktie an der NASDAQ deutlich leichter: Chinesische Konkurrenten bedrohen wohl mit eigenen KI-Chips NVIDIAs Vormachtstellung

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie tiefer: Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus