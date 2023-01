Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 12:22 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 220,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 220,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 18.299 Stück.

Am 16.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 289,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 23,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (208,75 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,51 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 304,50 USD an.

Microsoft ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50.122,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 45.317,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.01.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 31.01.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

